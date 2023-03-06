Автобус с 20 пассажирами влетел в световую опору на улице Мичурина в Самаре

Автобус почти повалил плашмя световую опору с проводами. Фото: СамараДТП

В половине десятого вечера 5 марта 2023 года автобус «ЛиАЗ», следовавший по городскому маршруту, влетел в световую опору на улице Мичурина недалеко от пересечения с улицей Полевой. Автобус двигался по 34-му маршруту в направлении площади Революции, в салоне находилось 20 пассажиров, детей среди них не было.

- В результате ДТП погибших нет, пострадала женщина 1946 г.р., направлена на обследование в ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова», - сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Как рассказывают очевидцы, фонарный столб почти упал на землю, потащив за собой провода. Возле места происшествия образовалась пробка. По всей видимости, автобус занесло в сторону тротуара по наледи, образовавшейся на проезжей части.