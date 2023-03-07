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НовостиОбщество7 марта 2023 4:02

Спасатели измерили толщину льда на Волге в Самарской области 5 марта 2023 года

На Красной Глинке образовался тонкий лед с промоинами
Ирина СИНЕГУБОВА
В Тольятти толщина льда составляет 30-34 см на левом берегу.

В Тольятти толщина льда составляет 30-34 см на левом берегу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели вновь представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 5 марта 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда на протяжении 200 метров левого берега сейчас составляет 25 см, а на 400-500 метрах – 24 см. При этом 26 февраля она была 20-35 см. На Поляне Фрунзе показатели начинаются с 10 см и заканчиваются 30 см, а неделю назад они достигали 12-18 см.

На Красной Глинке лед образовался до 21 см на левом берегу и 10 см в фарватере с промоинами, а был равен 7-18 см. В Тольятти толщина льда составляет 30-34 см на левом берегу и 30 см – в фарватере, а была – 30-36 см.