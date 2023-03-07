Летняя резина, набор рыбака, живые бабочки: самарчанки назвали неожиданные подарки на 8 Марта

Для 11% самарчанок самым запоминающимся подарком был домашний питомец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Международного женского дня сервис SuperJob узнал, какие необычные подарки женщины получали на 8 Марта.

Оказалось, что цветы тоже вызывают удивление, особенно если их дарит мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или если они экзотичные. Поэтому для 17% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения.

Для 11% самарчанок самым запоминающимся подарком был домашний питомец, 8% в качестве неожиданного подарка назвали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь.

По 3% женщин назвали путешествие, посуду и бытовую технику. Среди других необычных подарков жительницы Самары называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

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