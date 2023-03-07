В Самарской области под такси хотят использовать только отечественные автомобили

Идея уже прорабатывается регионом совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В службах такси Самарской области хотят использовать только отечественные автомобили. Такую идею озвучил губернатор Дмитрий Азаров 6 марта в ходе обсуждения реализации проекта«Выбирай свое».

— В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АВТОВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров, — сказал глава региона.

В настоящий момент идея уже прорабатывается регионом совместно с АО «АВТОВАЗ» и Советом Федерации. Отмечается, что этот вопрос требует переходного периода.

— Тем не менее, очень надеюсь, что мы придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей и поставщиков автокомпонентов, — подытожил губернатор.

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