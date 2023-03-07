Самолет сообщением «Самара – Казань» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы 6 марта

Отмечается, что видимых повреждений судна нет. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В понедельник, 6 марта 2023 года, в 23:35 самолет, летевший из Самары в Казань, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Казани. Уже организована проверка.

— По предварительным данным, авиаинцидент с рейсом № RT 592 сообщением Самара - Казань произошел после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы, — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На борту находилось три члена экипажа и 35 пассажиров, из них три ребенка. К счастью, никто не пострадал. Отмечается, что видимых повреждений судна нет.

На место происшествия выезжал и.о. Татарского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства авиаинцидента, даст оценку действиям ответственных лиц и, если будут основания, привлечет виновных к ответственности.

Организована проверка всех обстоятельств ЧП. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

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