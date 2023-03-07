Холодную воду отключат на семи улицах Самары 7, 9 и 10 марта

Более точную информацию можно узнать в районных администрациях города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 7, 9 и 10 марта из-за ремонтно-профилактических работ кратковременно отключат холодную воду на семи улицах. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Сегодня, 7 марта, с 9:00 до 20:00 без холодной воды может остаться дом № 11 по ул. Пятигорской. В четверг, 9 марта, с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение по улицам Магнитогорской, 4, 6, 6б, 8; Аксаковской 167, 169 и Тухачевского, 222.

Бойлер с питьевой водой предоставят на ул. Магнитогорской, 4. В этот же день, с 9:00 до до 3:00 следующего дня без воды будут жители ул. Стара-Загоры, 118а. А в пятницу, 10 марта, с 9:00 до 12:00 отключат холодное водоснабжение по ул. Осипенко 2а, 2б, 2в, 6а, 6б, 8, 18.

Информация является предварительной. Более точные данные можно узнать в районных администрациях города.

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