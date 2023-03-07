Каток на площади Славы в Самаре будет работать последний день 8 марта 2023 года

Ледовая площадка работает четвертый сезон подряд. Фото: правительство Самарской области

В Международный женский день 8 марта каток на площади Славы в Самаре будет работать последний день. Ледовая площадка завершает свою работу.

— За весь зимний сезон каток посетили более 39 тысяч человек. Уже традиционно в этом году он работал даже ночью, — рассказали в правительстве Самарской области.

Ледовая площадка работает четвертый сезон подряд. Помимо самого катания жители могут насладиться мерцающей подсветкой, новогодними декорациями в стиле павильоны проката и музыкальным сопровождением. Рядом были предусмотрены теплые раздевалки и точки питания.

К новому сезону 2023 года организаторы уже готовят сюрпризы и интерактивные программы. А 8 марта каток на площади Славы работает с 11:00 до 23:00.

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