В Самаре проходит конкурс на лучший весенний образ

Фото: предоставлено ТК "Гудок"

Этой весной, прекрасный дамы нашей области могут почувствовать себя стилистами и собрать образ за 40 000 рублей. Такую возможность дарит самый большой торговый комплекс города «Гудок». ТК объявил конкурс на лучший весенний лук у себя в социальных сетях, за которым может наблюдать любой житель нашего региона и принимать участие в голосовании.

С 2-8 марта - первый этап, когда девушки оставляют заявки на участие. Далее им предстоит посетить предложенные организатором магазины и собрать свой неповторимый образ на сумму до 40 000 рублей (9-12 марта).

С 11 по 12 марта для них организуют профессиональную фотосъемку в выбранном образе, а 14 марта стартует голосование за лучший весенний образ. Голосование будет проходить на страницах ТК Гудок в ВКонтакте, Инстаграм*, Телеграм. Голоса с 3 площадок будут суммироваться.

16-17 марта по результатам голосования будет объявлена победительница. Счастливица получит подобранный весенний образ на сумму до 40 000 рублей в подарок (другие вещи на обозначенную сумму выбрать нельзя).

* соцсеть, запрещенная в России

Подробнее - https://vk.com/wall-121648470_10067

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