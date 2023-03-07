Лучших слесарей-ремонтников определили на Тольяттиазоте

В конкурсе приняли участие 89 специалистов по ремонту динамического и статического оборудования / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь-ремонтник». В нем приняли участие 89 сотрудников ТОАЗа, которые занимаются ремонтом статического и динамического оборудования.

Соревнования проходили в течение пяти дней. Они были поделены на три этапа. Первый – проверка теоретических знаний, где конкурсантам нужно было ответить на 100 вопросов. Второй – демонстрация навыков чтения чертежей. Финал – выполнение практического задания. Слесари-ремонтники динамического оборудования проводили центровку насосов и измерение деталей, а статического – подготовку замыкающего участка трубопровода.

Лучшим молодым слесарем-ремонтником динамического оборудования стал Леонид Марущак, статического – Данила Студеникин. Среди наставников лучшими признали Николая Войнова и Алексея Мажаева. Победителям конкурса на год присвоили уровни «Эксперт» и «Профессионал», которые предполагают дополнительные ежемесячные выплаты.

– Мы заинтересованы в квалифицированных кадрах, поэтому регулярно проводим конкурсы профессионального мастерства по ключевым для предприятия специальностям. Они стимулируют сотрудников совершенствовать свои навыки, дают возможность заявить о себе, – отметил заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

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