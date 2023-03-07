В Самаре определили победителей конкурса проектов «умного» производства

Победители и призеры конкурса получили денежные сертификаты и ценные призы / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самаре подвели итоги конкурса-хакатона «Умная фабрика». Это совместный проект СамГТУ и предприятия «ОДК-Кузнецов». В конкурсе приняли участие 45 человек, которых разбили на пять команд.

Основным заданием студентов была разработка проекта производственного корпуса с использованием современных технологий. Они должны были задействовать принципы «умного здания» - цифровой системы обеспечения промышленного объекта. Молодые люди работали над проектами в течение двух месяцев. Оценивало их профессиональное жюри, в которое вошли сотрудники предприятия.

- Поражает степень проработки решений и погружения в специфику проекта молодых людей, которые пока только учатся. В этом соревновании сошлись амбиции, желание и возможности талантливых студентов. Этот опыт мы непременно должны тиражировать, причем в разных аспектах деятельности предприятия, - поделился управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Победителей и призеров конкурса наградили денежными сертификатами и ценными призами. Тем, кто проявил себя наиболее ярко, предложили работу на предприятии. Студентов младших курсов пригласили на практику и стажировки.

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