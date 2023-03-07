В Самарской области у пассажира такси в кармане куртки обнаружили мефедрон

Молодой человек уже был ранее судим за грабеж и кражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 21-летнего жителя Автозаводского района обнаружили мефедрон в значительном размере. Полицейские выясняют все обстоятельства.

— На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти вечером остановили для проверки документов водителя такси. Находящийся в салоне мужчина при виде патрульных начал нервничать и что-то прятать в куртку, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре у парня в кармане куртки полицейские обнаружили сверток из изоленты с порошкообразным веществом. Исследование показало, что это наркотическое средство мефедрон в значительном размере.

Молодой человек уже был ранее судим за грабеж и кражу. По его словам, он приобрел наркотики через интернет для собственного употребления. Данную версию сейчас проверяют сотрудники полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.