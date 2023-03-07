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НовостиПроисшествия7 марта 2023 8:28

В Самарской области у пассажира такси в кармане куртки обнаружили мефедрон

Тольяттинец при виде патрульных начал нервничать
Ирина СИНЕГУБОВА
Молодой человек уже был ранее судим за грабеж и кражу.

Молодой человек уже был ранее судим за грабеж и кражу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 21-летнего жителя Автозаводского района обнаружили мефедрон в значительном размере. Полицейские выясняют все обстоятельства.

— На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти вечером остановили для проверки документов водителя такси. Находящийся в салоне мужчина при виде патрульных начал нервничать и что-то прятать в куртку, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре у парня в кармане куртки полицейские обнаружили сверток из изоленты с порошкообразным веществом. Исследование показало, что это наркотическое средство мефедрон в значительном размере.

Молодой человек уже был ранее судим за грабеж и кражу. По его словам, он приобрел наркотики через интернет для собственного употребления. Данную версию сейчас проверяют сотрудники полиции. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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