Количество цифровых звонков выросло в Самарской области за год

Ежемесячно в сети LTE самарцы проговаривают около 600 млн минут Фото: Shutterstock

В Самарской области выросло количество цифровых звонков. За год жители региона стали звонить с использованием VoLTE на 25% чаще. А средняя продолжительность звонка в сети 4G увеличилась в 4 раза. Таковы результаты анализа обезличенных данных самарских абонентов, который провели специалисты Мегафона.

Ежемесячно в сети LTE самарцы проговаривают около 600 млн минут. В феврале на сервис пришлось 59% от всего голосового трафика в сети оператора. Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию. Сейчас доля гаджетов с поддержкой VoLTE в Самарской области составляет 86%.

Еще 33% устройств дополнительно поддерживают технологию VoWiFi. Ее запустили в регионе в 2022 году. За это время голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 10 раз. Однако его доля невелика – всего 1%.

Отметим, использование VoLTE и VoWiFi не влияет на стоимость услуг. Звонки с их помощью расходуют минуты из пакетов по тарифу. Кроме того, таким образом можно связаться с абонентами любых операторов.

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