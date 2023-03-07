Уголовное дело возбудили из-за спила деревьев в «Самарской Луке» на 7,2 млн рублей

Неизвестный незаконно вырубил несколько деревьев на территории нацпарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители возбудили уголовное дело о вырубке деревьев в национальном парке «Самарская Лука». Сумма ущерба превысила 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, некий «черный лесоруб» погубил несколько деревьев в октябре 2022 года. Он спилил их в 61-м квартале на особо охраняемой территории Жигулевского лесничества ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука». Ущерб составил 7 млн 202 тысячи рублей.

В ОМВД по Жигулевску возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Сейчас правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Ход расследования находится на контроле городской прокуратуры. Отметим, что «черному лесорубу» может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

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