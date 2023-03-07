Житель Самары отправился в колонию за украденные из дачного дома овчину и шуруповерт

Судебные приставы взыскали с расчетных счетов мужчины материальный ущерб. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Самары обокрал дом в Красноглинском районе, выбив окно. Материальный ущерб с него взыскали судебные приставы.

— Владелицы дачного домика в садоводческом некоммерческом товариществе не было дома. Мужчина украл электрический триммер, массажер, шуруповерт, овчинную шкуру и другие ценные вещи, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Часть вещей вор припрятал у домика в пакете, а часть за одним из кафе неподалеку. Вечером он вернулся за имуществом и сдал его в ломбард. Суд признал самарца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, а также обязал компенсировать женщине материальный ущерб в 12,5 тысяч рублей.

Судебные приставы взыскали с расчетных счетов мужчины в кредитных организациях его долг. В результате материальный ущерб был полностью возмещен.

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