«Классная встреча» с депутатом Госдумы Марией Бутиной прошла в Самаре 6 марта

Речь шла о существующих возможностях для молодежи и поддержке инициатив. Фото: РДДМ «Движение Первых» в Самарской области

В понедельник, 6 марта, в Самаре прошла встреча с депутатом Госдумы Марией Бутиной в рамках всероссийского проекта «Классные встречи».

Активисты «Движения первых» и представители других молодежных объединений собрались в новом актовом зале многофункционального молодежного центра на проспекте Масленникова, 37. Депутат рассказала о своей жизни и работе, о существующих возможностях для молодежи и поддержке инициатив.

Мария Бутина высоко оценила уровень реализации молодежной политики в Самарской области. Она подчеркнула, что молодежь является будущим страны, именно поэтому создаются такие масштабные проекты, как студенческая весна, форум «iВолга» и конкурсы грантовой поддержки.

— На этой встрече я снова убедилась в важности Российского движения детей и молодежи. Сегодня здесь были ребята с активной жизненной позицией, которые, я уверена, в будущем станут настоящими профессионалами, — отметила депутат.

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