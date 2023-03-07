Молодой водитель врезался на «Ладе» в грузовик в Самарской области 6 марта

Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 6 марта, в 05:20 в Сызранском районе Самарской области 26-летний водитель автомобиля «Лада 217230» врезался в грузовик.

— Молодой человек ехал со стороны Москвы в направлении Самары. На 887 километре автодороги М-5 «Урал» он не выбрал безопасную скорость движения и допустил ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автомобилист наехал на стоящий грузовик ISUZU, который перевозил автозапчасти. За рулем грузовика находился 45-летний мужчина.

Травмы получил водитель легкового автомобиля. Скорая медицинская помощь госпитализировала его в лечебное учреждение. В каком состоянии находится парень, на данный момент неизвестно.

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