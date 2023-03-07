Самарцы готовы тратить самые большие суммы на подарки 23 февраля и 8 марта

Каждый пятый самарец всегда старается подарить на 8 марта подарок лучше, чем получил сам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SOKOLOV и A2 Research, жители Самары готовы тратить самые большие суммы на подарки к 23 февраля и 8 марту по сравнению с другими городами-миллионниками.

Так, 40% самарцев тратят 5-10 тысяч рублей, 31% отдают 10-30 тысяч рублей, 6% не жалко 30-50 тысяч рублей. А вот по 10% стараются уложиться в тысячу рублей или отмечают, что важен не подарок, а внимание.

В основном мужчин на 8 марта дарят девушкам цветы (58%), конфеты (41%), ювелирные украшения (37%). Сами девушки хотели бы получить в подарок цветы (21%), ювелирные украшения (19%) или необычный и оригинальный подарок (19%).

Также треть девушек ждут на 8 марта хороший подарок, даже если на 23 февраля сами ничего не дарили. А вот 32% женщин ответили, что всегда дарят хорошие подарки мужчинам и не ждут ничего взамен.

Бескорыстными оказались более трети мужчин, они дарят хорошие подарки девушкам, даже если на праздник ничего не получили. Каждый пятый житель Самары всегда старается подарить на 8 марта подарок лучше, чем получил сам.

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