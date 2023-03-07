Россияне собираются потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5,2 тыс. рублей

В число самых популярных подарков на 8 Марта вошли цветы, косметика и сладости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег планируют потратить россияне на покупку подарков к 8 Марта. Как выяснилось, в среднем они собираются направить 5,2 тыс. рублей. Среди мужчин сумма выше – 6,4 тыс., а среди женщин, наоборот, ниже – 4 тысячи. Таковы результаты опроса, который провел ВТБ в канун праздника

Исследование показало, что в Международный женский день россияне чаще всего делают подарки мамам (77% опрошенных), женам или девушкам (75%). Треть респондентов поздравляют подруг, дочерей, внучек и сестер.

В число самых популярных подарков на 8 Марта вошли цветы (72%), косметика, парфюмерия и украшения (61%), сладости и вкусные презенты (41%), деньги (31%), электроника (30%). Сувениры или игрушки планируют подарить 28% опрошенных, сертификаты на массаж, SPA или процедуры для красоты – 22%, походы в ресторан, театр и др. – 20%. Еще 8% респондентов заявили, что хотят вручить дамам билеты в путешествие или туры, 5% – подписки на онлайн-сервисы.

– Россияне стали все чаще использовать интернет-сервисы. В 2023 году заказывать все подарки онлайн готов каждый четвертый опрошенный (в прошлом – каждый пятый). Доля тех, кто заказывает в интернет-магазинах только часть сюрпризов, увеличилась до 48%, – рассказал главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

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