В Самарской области крановщица перевела мошенникам 1,3 млн рублей

Мошенники перестали выходить на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина работает крановщицей в одной строительной компании. Неизвестные позвонили жительнице Автограда и представились сотрудниками полиции, они рассказали, что подозрительные личности пытаются оформить кредит на счет потерпевшей. Чтобы обезопасить себя и свои деньги, женщине посоветовали перевести деньги на указанный счет.

Женщина доверилась звонившим и перевела деньги, после чего «полицейские» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

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