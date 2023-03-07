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НовостиОбщество7 марта 2023 10:58

В Самаре инженер-эколог может зарабатывать до 95 тысяч рублей

Специалисты проанализировали ситуацию на рынке труда
Алена ПРОВКИНА
Аналитики узнали о зарплатном максимуме для сотрудников

Аналитики узнали о зарплатном максимуме для сотрудников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о зарплатном максимуме для инженера-эколога. Специалисты смогли проанализировать ситуацию на рынке труда.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, на более высокий доход могут претендовать сотрудники с высшим образованием и стажем работы от 2 лет. Помимо этого, руководители хотят видеть в соискателях опыт самостоятельной разработки экологической документации и согласование ее в контролирующих органах. Зарплатный максимум для такого сотрудника в областной столице составляет – 95 тысяч рублей.

При этом, средняя зарплата работника – 55 тысяч рублей. В Москве работники могут зарабатывать до 170 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 140 тысяч рублей.

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