Реставрацию мельницы XIX века в Самарской области завершат в мае 2023 года

Старинная мельница расположена в селе Бариновка Нефтегорского района / Фото: hinshtein.ru

Стало известно, как в Самарской области продвигается реконструкция единственной в Поволжье мельницы XIX века. Она расположена в селе Бариновка Нефтегорского района. Готовность старинного объекта достигла 70%. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

- Ведутся работы по сохранению мельницы. Выполнено усиление конструктивных элементов. Идет воссоздание утраченных деталей. Наконец-то получен горизонтальный вал, который был сильно разрушен. Пришлось искать новый по России, - рассказал подрядчик реконструкции.

Работы по восстановлению старинной голландской мельницы планируется завершить к маю 2023 года. Как раз к 175-летнему юбилею памятника архитектуры.

В дальнейшем планируется благоустроить и прилегающую территорию. Там появятся места для отдыха, просветительские и развлекательные объекты. К примеру, гости площадки смогут посмотреть, как печется хлеб, попробовать его, а также поучаствовать в мастер-классах.

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