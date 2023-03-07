Сеть ресторанов развивается с господдержкой в Самаре

Условия для развития создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Фото: минэкономразвития Самарской области

Сеть самарских ресторанов развивается с господдержкой. Так, на территории креативного кластера «Станкозавод» работает новый гастробар «Волжайна», который позволит в течение всего года окунаться в атмосферу «заВолги».

Для покупки оборудования в новый ресторан предпринимательница оформила льготный микрозайм Гарантийного фонда. Как она отмечает, процедура получения финансовой поддержки оказалась несложной и на каждом этапе ее сопровождали специалисты.

Напомним, региональный Гарантийный фонд предоставляет льготные микрозаймы, ставка по которым не превышает 5,6% годовых. Условия для развития предпринимательства создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

— Для каждой категории есть свои программы и особые условия оформления, погашения микрозайма. При необходимости можно оформить отсрочку платежей, составить индивидуальный график выплат. Все эти условия мы предусмотрели для удобства предпринимателей, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам 2022 года Фонд помог субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь более 3 миллиардов рублей. Узнать подробнее о мерах поддержки можно в центре «Мой бизнес» Самарской области.

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