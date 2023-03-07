В Самаре мужчины стали чаще искать профессии в типично «женских» вакансиях

Соискатели стали более открыты в вопросе выбора профессий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на рынке труда специалисты отмечают полное размытие границ среди мужчин и женщин. Оказалось, представители сильного пола стали чаще искать работы в типично «женских» профессиях.

По информации сервиса «Авито Работа», по итогам прошлого года заметно выросло число мужчин-соискателей в сфере красоты – количество вакансий увеличилось на 46%, также отмечают значительный прирост мужских резюме в административных позициях, медицинских профессиях, сферах образования и бухгалтерии. Рынок труда и соискатели становятся все более открытыми в вопросе выбора вакансии и все чаще ориентируются на собственные желания.

Помимо этого, аналитики сообщают, что в областной столице мужчины стали чаще интересоваться вакансиями мастеров маникюра и визажистов. Всего за год мужчины опубликовали около 18 тысяч подобных резюме.

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