Мокрый снег и сильный ветер нагрянут в Самарскую область 8 марта 2023 года

Во второй половине недели в регион вернется дождь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в середине недели ухудшится погода. На регион обрушатся мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, в среду, 8 марта 2023 года, в Самарской области ожидаются небольшой, местами умеренный мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -2…+3 градусов.

В ночь на четверг, 9 марта 2023 года, к снегу может добавиться дождь. По-прежнему местами будет бушевать сильный ветер. Столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем синоптики прогнозируют аналогичную погоду. Правда, будет немного теплее – до +5 градусов. В пятницу дождь продолжит идти в Самарской области.

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