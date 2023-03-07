В Самаре сотрудник предприятия украл дизельное топливо, чтобы оплатить кредит

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 28-летний водитель погрузчика украл дизельное топливо предприятия, на котором он работал. Парень собирался продать его и оплатить кредит.

— В конце января этого года молодой человек в течение нескольких дней завышал объем используемого дизельного топлива. Накопившиеся излишки он хотел продать жителю Самары за 5 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Парня задержали на автозаправочной станции Заводского шоссе, в момент реализации нефтепродукта. Полицейские изъяли 17 литров похищенного дизельного топлива, находившегося в трех канистрах.

Работник предприятия признал вину. По его словам, он планировал вырученные от продажи деньги потратить на оплату кредита. Самарец ранее не был судим. В настоящий момент уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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