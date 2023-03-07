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НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:08

Пожар в доме на ул. Белорусской вспыхнул в Самаре 7 марта 2023 года

Сотрудники МЧС уже работают на месте ЧП
Анастасия ФИЛАТОВА
Пламя охватило квартиру на одном из верхних этажей дома

Пламя охватило квартиру на одном из верхних этажей дома

Фото: скриншот видео

Днем во вторник, 7 марта 2023 года, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. Огонь вспыхнул в доме № 131 на улице Белорусской. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, загорелась одна из квартир на верхних этажах. Они заметили черные клубы дыма, вырывающиеся из окон. На место вызвали пожарных. Они прибыли оперативно и сразу же приступили к тушению огня.

Что именно произошло в доме и пострадал ли кто-нибудь, пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области. Сейчас в ведомстве уточняют информацию.

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