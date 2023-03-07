Пожар в доме на ул. Белорусской вспыхнул в Самаре 7 марта 2023 года

Пламя охватило квартиру на одном из верхних этажей дома Фото: скриншот видео

Днем во вторник, 7 марта 2023 года, в Куйбышевском районе Самары произошел пожар. Огонь вспыхнул в доме № 131 на улице Белорусской. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, загорелась одна из квартир на верхних этажах. Они заметили черные клубы дыма, вырывающиеся из окон. На место вызвали пожарных. Они прибыли оперативно и сразу же приступили к тушению огня.

Что именно произошло в доме и пострадал ли кто-нибудь, пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области. Сейчас в ведомстве уточняют информацию.

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