В Самаре очищают от снега и наледи дорогу на улице Магистральной

Рабочие продолжают вывозить снег с дорожных участков. Фото: городская администрация

В Самаре сотрудники служб продолжают уделять особое внимание содержанию дорог в период межсезонья. Работники очищают от снега отремонтированную дорогу на улице Магистральной.

По информации городской администрации, дорожное полотно, отремонтированное на средства национального проекта, стараются сохранить. Чтобы избежать дефектов, связанные с перепадами температур, организован непрерывный контроль за качеством уборки.

Работники стараются минимизировать риск появления новых дефектов на дороге. Всего в минувшую ночную смену в областной столице задействовали 229 машин и 98 дорожных рабочих. За сутки вывезли более 6 489 т снега и откачано 406 кубометров воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал