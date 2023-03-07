Дмитрий Азаров обсудил с депутатом Госдумы реализацию программы «Возвращение» в Самарской области

Глава регионе провел встречу с депутатом Госдумы. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым вопросы реализации программы «Возвращение». Во время встречи обговорили тиражирование опыта региона по поддержке военнослужащих в других городах страны.

Программа «Возвращение» позволяет оказать комплексную поддержку военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО. Жителям региона помогают оформить льготы, получить лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, а также помогают переобучиться и трудоустроиться. Проект представили Президенту РФ. Успешный опыт регион приняли во внимание при создании госфонда, который поддержит семьи погибших бойцов.

- Спасибо вам большое за готовность оперативно провести это совещание и использовать самарский опыт в качестве одного из основных для формирования общей повестки, - отметил Владимир Гутенев.

Опыт губернии будут рекомендовать и другим регионам страны. Депутат Госдумы отметил, что недавно провел встречу с родственниками бойцов, погибших в зоне СВО, и передал семьям сертификаты на отдых с бесплатным проездом. Владимир Гутенев также поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь жителям Снежного в восстановлении необходимой инфраструктуры.

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