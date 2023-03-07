В Самарской области обсуждают инициативу синхронизации отпусков жен военнослужащих с отпусками бойцов

В регионе обсудили инициативу жен военнослужащих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жены военнослужащих предложили инициативу по синхронизации отпусков со своими мужьями. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с семьями военнослужащих.

На одной из регулярных встреч представительницы женсоветов высказали желание о синхронизации отпусков на работе с отпусками военнослужащих. Бойцам предоставляют 14-дневный отпуска каждые полгода. Председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников подчеркнул, что организации поддерживают подобную инициативу.

- Этот отпуск очень важен для того, чтобы военнослужащие могли побыть с семьей. И конечно, Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров совершенно верно отметил, что необходимо синхронизировать эти отпуска с отпусками жен для того, чтобы люди смогли провести время вместе. Я уверен, что все промышленные предприятия, да и все организации Самарской области горячо откликнутся на это предложение, - отметил Дмитрий Колесников.

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