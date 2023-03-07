Жители Самарской области выбирали для «зимовки» Таиланд

Таиланд притягивает красотой природы и ваусными дешевыми фруктами. Фото: https://ru.freepik.com/author/svetlanasokolova.

Аналитики проанализировали зимние поездки россиян. Как показало исследование цифровой экосистемы МТС, каждый десятый путешественник выбрал для зимовки Таиланд.

Самым популярным направлением для длительных поездок зимой 2022-2023 у жителей Самарской области стал Таиланд. За сезон число российских путешественников в Таиланде выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении. С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый путешественник, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то Таиланд занимает почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года.

В исследовании анализировались поездки длительностью более трех недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. На такой длинный отпуск в последние три года решается 10% путешественников, которые отправляются за границу в зимние месяцы. Больше всего россиян – 45% – проводят зимой за границей до одной недели.

По данным МТС Travel и МТС Исследований, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в сезон 2022-2023, выросло по всем направлениям в среднем на 12% в годовом сопоставлении. Особый рост популярности пришелся на южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию – в пять раз, Индию – в два раза больше.

Впервые за три года в ТОП-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Возросший интерес к ним можно объяснить ослаблением карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с европейскими направлениями, а также открытием прямого авиасообщения с Индией. В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия – по 4% путешественников из России выбирали эти страны для длительного отпуска.