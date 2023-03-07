В Самаре сыграют знаменитую пьесу Торнтона Уайлдера «Наш городок» 17 марта 2023 года

Спектакль пройдет в 18:00. Фото: театр Самарская площадь

В Самаре местных жителей приглашают на знаменитую пьесу Торнтона Уайлдера «Наш городок», которая состоится 17 марта 2023 года. Писатель был удостоен Пулитцеровской премии.

По информации театра Самарская площадь, в пьесе представлены две семьи, два соседних дома. Актеры сыграют историю любви, повседневность и покажут, как выглядит провинциальный городок. Автор сможет увести зрителей за пределы жизни и взглянуть на мир под другим углом.

- Это простая пьеса, в которой присутствуют все сложные темы; и это сложнейшая пьеса, где я с любовью рассказываю о простейших вещах на свете, - говорил о пьесе сам Торнтон Уайлдер.

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