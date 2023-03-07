В Самаре ограничат рост стоимости аренды земельных участков для предпринимателей

В Самаре ограничат рост стоимости аренды для предпринимателей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в скором времени примут акт, ограничивающий рост стоимости аренды земельных участков для предпринимателей. Действие документа распространится на весь год, в том числе первые месяцы.

По информации пресс-службы правительства региона, в конце прошлого года в губернии утвердили единое значение коэффициента видов использования земли для деятельности предпринимателей в городе Самара. Единообразный подход привел к дисбалансу в начислении арендной платы. Специалисты отмечают, что для крупных ТРЦ аренда увеличилась в 4 раза, а для организаций, распространяющих печатную продукцию, в 2,5 раза.

Инициатива от администрации города, в которой ограничат рост аренды в 2023 года на величину, не превышающую 25%, от годовых начислений прошлого года для всех арендаторов, передана в правительство. Нормативный акт будет подписан.

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