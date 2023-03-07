Губернатор Самарской области поздравил гандболисток «Лады» с 8 Марта

Дмитрий Азаров поздравил девушек с праздником. Фото: Дмитрий Бурлаков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с 8 Марта гандболисток тольяттинской «Лады». Глава региона побывал в спортивной школе олимпийского резерва №10.

Гандбольный клуб в Тольятти – является одним из лидеров женского гандбола. Через месяц клубу исполнится 25 лет. «Лада» завоевала награды мировых и отечественных соревнований, а также Кубок обладателей Европейской гандбольной федерации, финалистом Лиги Чемпионов Европейской гандбольной федерации и 2-кратным обладателем Кубка гандбольной федерации. После открытой тренировка Дмитрий Азаров пообщался с участницами команды и поздравил девушек с наступающим праздником.

- Надеюсь, вы не забудете поздравить своих мам, бабушек, своих тренеров. Взаимное уважение, доброта и поддержка очень и очень важны каждому. Успехов вам и новых побед, - отметил глава Самарской области.

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