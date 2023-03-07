В Самарской области сотрудники компании продали данные 106 абонентов

Женщины понесут уголовную ответственность
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области сотрудницы одной из крупных офисов продаж решили продать данные абонентов. Они передали информацию третьему лицу в социальной сети.
По данным прокуратуры Самарской области, 4 местных жительницы предстанут перед судом. Их обвиняют в ряде преступлений. По версии следствия, в прошлом году сотрудницы офиса продаж получили доступ к персональным данным 106 жителей Автограда. Среди документов также были: паспорт, сведения о месте регистрации, подключенные услуги и задолженности.
Мошенницы передали сведения неустановленному лицу за материальное вознаграждение. Теперь женщины понесут уголовную ответственность.
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