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НовостиПроисшествия7 марта 2023 15:05

В Самарской области сотрудники компании продали данные 106 абонентов

Среди информации также были паспортные данные и наличие задолженности
Алена ПРОВКИНА
Женщины понесут уголовную ответственность

Женщины понесут уголовную ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудницы одной из крупных офисов продаж решили продать данные абонентов. Они передали информацию третьему лицу в социальной сети.

По данным прокуратуры Самарской области, 4 местных жительницы предстанут перед судом. Их обвиняют в ряде преступлений. По версии следствия, в прошлом году сотрудницы офиса продаж получили доступ к персональным данным 106 жителей Автограда. Среди документов также были: паспорт, сведения о месте регистрации, подключенные услуги и задолженности.

Мошенницы передали сведения неустановленному лицу за материальное вознаграждение. Теперь женщины понесут уголовную ответственность.

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