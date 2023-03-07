Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил семью военнослужащего, погибшего в зоне СВО

Глава региона навестил семью погибшего военнослужащего. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил семью военнослужащего из Тольятти. Боец погиб в зоне проведения СВО.

Глава региона узнал у Натальи Авдеевой, какая помощь необходима семье военнослужащего. Алексей Горюнов, муж Натальи, ранее работал на АВТОВАЗе. Боец героически погиб, защищая Родину. Женщина поблагодарила Дмитрия Азарова за внимание. Наталья Авдеева рассказала, что сейчас опорой ей служит сын, который в этом году уже заканчивает 9 класс тольяттинской гимназии. После экзаменов молодой человек планируют поступить в технический колледж на автостроителя. Интерес к деталям и машинам у школьника появился после походов с отцом в гараж.

- Если мама одобрит, мы тебе покажем, какие колледжи у нас работают в регионе, чтобы ты смог познакомиться с ними и сделать свой выбор, - предложил Дмитрий Азаров, обращаясь к сыну Натальи.

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