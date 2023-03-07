Волонтеры поздравили женщины с праздником. Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия"

В Самаре волонтеры партии «Единая Россия» поздравили женщин с наступающим праздником. Первые букеты и поздравления приняли родственницы военнослужащих, участвующих в СВО.

Молодогвардейцы Куйбышевского района поздравили с 8 Марта серебряных волонтеров, семьи военнослужащих и лидеров общественного движения «Ждем домой».

- Мы обязаны сделать все, чтобы бойцы на передовой не беспокоились о том, что дома что-то не так, а были спокойны. Поздравим, поможем, поддержим, - отметил руководитель «Молодой гвардии» Куйбышевского района Арсений Ганин.

Также цветы и сладкие подарки от волонтеров получили представительницы женсовета 2-ой гвардейской армии и активные участницы общественного фонда «Звезда и Лира».

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