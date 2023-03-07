Самарец показал, насколько глубокими стали ямы на улице XXII Партсъезда

Горожане жалуются на состояние дорог. Фото: скриншот видео
В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал, насколько глубокими стали ямы на улице XXII Партсъезда. В областной столице жители жалуются на состояние дорог в межсезонье.
Судя по опубликованных кадрам, автомобили на дороге «проваливаются» в глубокие ямы. Сотрудники служб отмечают, что из-за резкого перепада температур возможно ухудшения качества дорожного полотна. Специалисты уже проводят аварийно-ямочный ремонт на некоторых участках.
Подобный ремонт подготавливает территории к дальнейшим более масштабным работам. К ним преступят, когда снег полностью сойдет.
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