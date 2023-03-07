В Самаре перед судом предстанет мошенник, укравший у пенсионерки 132 тысячи рублей

Мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил заработать на чужом горе. Злоумышленник убедил пенсионерку в том, что ее внучка попала в аварию.

По информации прокуратуры Самарской области, в октябре прошлого года мужчина совместно с неустановленным лицом решили обманывать пенсионеров. Подозреваемый позвонил местной женщине и рассказал, что ее внучка попала в аварию, чтобы девушке избежать уголовного наказания, пенсионерку попросили перевести крупную сумму. Растерянная потерпевшая передала аферисту 132 тысячи рублей.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит срок лишения свободы до 5 лет.

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