В Самаре закаленный мужчина решил босиком пройти по набережной

Местный житель прогулялся босиком. Фото: "Самара Город"

В Самаре местные жители показали бесстрашного закаленного мужчину, прогуливающему по городу. Босой горожанин ходил по набережной.

Судя по опубликованным кадрам, мужчина шел по снегу днем. Внимание очевидцев привлекло отсутствие обуви у местного жителями и закатанные штаны. Медленными шагами мужчина следовал за голубями и исследовал территорию. Пользователи опубликовали видео в социальных сетях.

В комментариях пользователи подчеркивают, что возможно мужчина действительно закалялся. Другие же подшучивают и считают, что началось «весеннее обострение».

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