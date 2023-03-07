В Самарской области мужчина хотел продать боевой нож периода Первой мировой войны

Мужчина может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель предстанет перед судом за попытку продажи холодного оружия. Мужчина пытался сбыть нож периода Первой мировой войны.

По информации прокуратуры региона, подозреваемый купил нож еще в 2007 года за несколько тысяч рублей. Мужчина хранил оружие до 2022 года, а после решил продать нож за 25 тысяч рублей. Правоохранители смогли задержать злоумышленника при попытке сбыта оружия. Теперь задержанный предстанет перед судом.

Мужчине может грозить до 4 лет лишения свободы в колонии. Уголовное дело с обвинительным актом передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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