Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей с Международным женским днем

Глава региона поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил женщин с 8 Марта. Глава региона выступил с обращением к гражданам.

- Международный женский день - один из любимейших праздников россиян. Он еще раз напоминает нам о том, как много значит в нашей жизни женщина – мать, жена, дочь, сестра, бабушка. Ведь женщина – это олицетворение весны, любви, заботы, уюта и тепла, олицетворение самой жизни, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что в условиях жесткого санкционного режима женщины продолжают проявлять стойкость, силу духа и самоотверженность, обеспечивая защитникам надежный тыл.

- И мы, мужчины, понимаем, что в вашей поддержке – наша сила и непобедимость, как это было во все времена. Хочу искренне поблагодарить вас, мои дорогие землячки, за ваш вклад в развитие Самарской области, - добавил губернатор и пожелал женщинам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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