Дмитрий Азаров поздравил жительниц Тольятти и Сызрани с Международным женским днем

Губернатор поблагодарил женщин за вклад в развитие региона и за помощь бойцам СВО Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 7 марта 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично поздравил жительниц Тольятти и Сызрани с Международным женским днем. Он отметил вклад представительниц прекрасного пола в развитие региона и вручил им награды.

- Очень рад, что имею возможность лично поздравить вас с праздником, который для нашей страны имеет особое значение. Это день благодарности и преклонения перед женщиной. Женщиной, которая растит детей, делает все, чтобы наша родная земля была краше. А если нужно, встает на ее защиту, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто оказывает помощь бойцам СВО и их семьям. Среди них: общественные организации, трудовые коллективы, старшие по домам и др. Слова признательности губернатор адресовал и работницам АВТОВАЗа. Он вручил отличившимся сотрудницам почетные грамоты и благодарности.

Также глава региона наградил жительниц Тольятти и Сызрани за успехи в той или иной сфере. Так, преподаватель ТГУ Лариса Горина получила почетную грамоту губернатора, мать пятерых детей Светлана Степанова — знак отличия «Материнская доблесть», главная медсестра больницы № 1 Тольятти Елена Айзятова — награду «За заслуги в наставничестве». Завотделением Сызранской ЦГРБ Юлианне Заболотько вручили благодарность за вклад в развитие здравоохранения, а председателя совета женщин Сызрани Ольгу Драгункину поощрили за вклад в развитие женского движения в Самарской области.

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