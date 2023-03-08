Школьница попала под колеса Renault Duster на ул. Цеховой в Самаре

Водитель иномарки сбил девочку, когда та переходила дорогу по линии перекрестка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 7 марта 2023 года, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием ребенка. На улице Цеховой под колеса автомобиля Renault Duster угодила 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 62-летний мужчина. Он наехал на школьницу в районе дома № 200 по улице Цеховой. В тот момент девочка переходила дорогу по линии перекрестка.

Пострадавшую доставили в больницу. К счастью, она не получила тяжелых травм. Медики осмотрели школьницу и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.

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