Елена Лапушкина поздравила жительниц Самары с 8 Марта

Елена Лапушкина отметила большую роль женщин в жизни общества
Фото: администрация Самары
Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жительниц города с Международным женским днем. Она пожелала представительницам прекрасного пола весеннего настроения, крепкого здоровья и семейного благополучия.
- Милые женщины! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Пусть не только в этот день, но и всегда для вас звучат самые добрые слова, а дорогие и любимые люди окружают заботой и теплом, - сказала Елена Лапушкина.
Глава Самары отметила большую роль женщин во всех аспектах жизни. По ее словам, дамы вдохновляют на подвиги и свершения, поддерживают в трудную минуту, а также добиваются успеха в промышленности, экономике, науке, спорте и творчестве, активно занимаются общественной деятельностью.
Елена Лапушкина поблагодарила самарчанок за поддержку военнослужащих, которые сейчас принимают участие в СВО, за веру в наших бойцов и за любовь, которая согревает даже на большом расстоянии.
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