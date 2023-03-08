Елена Лапушкина поздравила жительниц Самары с 8 Марта

Елена Лапушкина отметила большую роль женщин в жизни общества Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жительниц города с Международным женским днем. Она пожелала представительницам прекрасного пола весеннего настроения, крепкого здоровья и семейного благополучия.

- Милые женщины! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Пусть не только в этот день, но и всегда для вас звучат самые добрые слова, а дорогие и любимые люди окружают заботой и теплом, - сказала Елена Лапушкина.

Глава Самары отметила большую роль женщин во всех аспектах жизни. По ее словам, дамы вдохновляют на подвиги и свершения, поддерживают в трудную минуту, а также добиваются успеха в промышленности, экономике, науке, спорте и творчестве, активно занимаются общественной деятельностью.

Елена Лапушкина поблагодарила самарчанок за поддержку военнослужащих, которые сейчас принимают участие в СВО, за веру в наших бойцов и за любовь, которая согревает даже на большом расстоянии.

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