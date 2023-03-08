Гаражный массив в центре Самары выставили на продажу за 30,7 млн рублей

Пустить с молотка планируют здания гаража, аккумуляторного цеха и материального склада / Фото: auction-house.ru

В Ленинском районе Самары выставили на продажу крупный гаражный массив. Он находится на улице Коммунистической, 11 и занимает территорию в 6 802 кв. м. Информация об этом появилась на сайте Российского аукционного дома.

Пустить с молотка хотят имущественный комплекс, состоящий из здания аккумуляторного цеха площадью 176,7 кв. м, здания материального склада в 256,8 кв. м и здания гаража в 1 477,2 кв. м. Также в лот входит сам земельный участок. Начальная стоимость — 30,7 млн рублей. Шаг аукциона составит 923 995 рублей.

Сейчас идет прием заявок от потенциальных покупателей. Он продлится около месяца. Итоги электронного аукциона должны подвести 10 апреля 2023 года.

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