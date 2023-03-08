Военные поздравили участниц ВОВ с 8 Марта мини-концертами в Самарской области

Бойцы поблагодарили участниц войны за победу и пожелали им крепкого здоровья Фото: скриншот с видео

В Самарской области военнослужащие ЦВО поздравили с 8 Марта участниц Великой Отечественной войны. Они провели мини-концерты у домов ветеранов — жительниц Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Так, военный оркестр сыграл для женщин попурри из известных мелодий. Солдаты исполнили композиции на духовых и ударных инструментах. Ветераны наблюдали за мини-концертами из окон своих квартир. Бойцы поблагодарил участниц войны за победу, пожелали крепкого здоровья и вручили цветы и подарки.

Отметим, среди тех, кого военные поздравили с Международным женским днем, была Клавдия Дунина, которой 26 марта исполнится 95 лет. Она ушла на фронт в 1943-м, когда ей было всего 15 лет. Прибавила себе три года, чтобы ее взяли. Воевала на передовой. В феврале 2023 года Клавдия Дунина передала бойцам подарок — Донскую икону Божией Матери, которую вышила своими руками.

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