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НовостиОбщество8 марта 2023 10:26

Коронавирус нашли еще у 612 жителей Самарской области 8 марта 2023 года

Общее число случаев заражения перевалило за 519 тысяч
Анастасия ФИЛАТОВА
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 47 ковид-пациентов

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 47 ковид-пациентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В среду, 8 марта 2023 года, диагноз подтвердился у 612 жителей региона. Общее число случаев заражения достигло 519 179, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 47 ковид-пациентов. Это меньше, чем накануне (70 человек). Растет в регионе число тех, кто смог победить заразу. Закончили лечение еще 625 человек. За все время КВИ побороли 505 994 жителя Самарской области.

Есть и другие хорошие новости. За сутки не зафиксировали ни одного летального случая. Всего с начала пандемии в регионе скончались 8 235 больных коронавирусом.

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