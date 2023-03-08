В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы сейчас гуляют по Самарской области

Специалисты призывают самарцев поставить защиту от вирусов - сделать прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие вирусы сейчас гуляют по Самарской области. Статистикой поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

— По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа А (свиной грипп), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов и Hcov-вирусов (коронавирус), — сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, за период с 27 февраля по 5 марта 2023 года в Самарской области зарегистрировали 149 случаев гриппа. Это на 17,3% выше, чем неделей ранее. Еще 18 898 жителей региона подхватили ОРВИ, что на 36,2% выше эпидпорога.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективный способ защиты от вирусов — прививка. В первую очередь пройти вакцинацию необходимо людям, страдающим хроническими заболеваниями, детям (с 6 месяцев), беременным и тем, кто относится к группам риска (медработники, учителя, представители сферы обслуживания и транспорта).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал