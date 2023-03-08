Новый корпус детской инфекционной больницы готовят к открытию в Самаре

Подразделение уже скоро начнет принимать маленьких пациентов / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре близится открытие нового корпуса областной детской инфекционной больницы. Современное здание построили на улице Шверника. На днях министр здравоохранения региона Армен Бенян проверил подготовку к запуску учреждения в работу.

Новый корпус больницы будет рассчитан на 100 коек. Там будут оказывать помощь юным пациентам с различными инфекционными заболеваниями. В подразделении предусмотрены приемное и реанимационное отделения, а также специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой. Кроме того, в здании разместят кабинет функциональной диагностики, рентгенодиагностический блок и лабораторный комплекс.

Напомним, строительство корпуса велось с мая 2022 года. Работы шли с опережением графика. Сейчас палаты, медкабинеты и операционные оснащают мебелью и необходимым оборудованием. Уже скоро подразделение сможет начать прием маленьких пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал