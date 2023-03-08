Строит карьеру и не торопится вступать в брак: составлен портрет типичной жительницы Самарской области

В Самарской области проживает около 1,7 млн представительниц прекрасного пола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие женщины живут в Самарской области. Портрет типичной жительницы региона специально к 8 Марта подготовил Самарастат.

По данным ведомства, в губернии проживает около 1,7 млн представительниц прекрасного пола. Их доля от общей численности населения составляет 54%. Средний возраст женщин — 44 года. Среди них есть много долгожительниц в возрасте 90+ (11,2 тысячи на начало 2022 года).

Доля самарчанок в репродуктивном возрасте — от 15 до 49 лет — составляет 43%. Многие дамы сначала стараются построить карьеру, а уже потом заводить детей. Поэтому средний возраст рожениц увеличился до 29 лет.

Кроме того, женщины стали позже вступать в брак. Возраст большинства невест — от 25 до 34 лет. Возможно, это связано с тем, что мужчин в регионе несколько меньше. В начале 2022 года на 1000 представителей сильного пола в Самарской области приходилось 1178 барышень. Среди крупных городов региона это соотношение выглядит так: Самара — 1225, Новокуйбышевск — 1218, Тольятти — 1196, Сызрань — 1171.

Как отмечают статисты, искать себе мужа дамам следует среди мужчин до 36 лет. Именно в этой возрастной категории у них есть численный перевес над женщинами.

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